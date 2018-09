Furtwangen Mitstreiter sind gerne gesehen

Man trifft sich zweimal pro Monat im Altenheim St. Cyriak in Furtwangen, hört dort interessante Vorträge und bereitet die Sozialprojekte des Clubs vor. Diese müssen finanziert werden. Dies erreichen die engagierten jungen "Interacter" mit Garderobendiensten bei Fastnacht-Veranstaltungen oder Konzerten. Man verkauft Kuchen beim Furtwanger Markt oder Crêpes beim Weihnachtsmarkt. Bei den Projekten wie beim Generieren der Finanzen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So wurde am OHG für die Finanzierung von zwei großen Flüchtlingszelten (Shelter-Box) gesammelt, die Rotary-Aktion für Impfungen gegen Polio unterstützt, für die Katharinenhöhe gesammelt, mit Beteiligung am Trödelmarkt das Malawi-Projekt des Furtwangers Phillip Müller gefördert, schon mehrmals in den Märkten der Raumschaft Lebensmittel für die Tafel in Triberg gesammelt und an die schwerkranken Brüder der Familie Fritschi in Gütenbach ein i-Pad übergeben. Die aktuell neun Mitglieder würden sich freuen, weitere Jugendliche, die sich für andere Menschen engagieren wollen, in ihrem Kreis zu begrüßen.

Das wurde kürzlich auch beim ersten Meeting im neuen Schuljahr besprochen. Eingeladen sind alle Interessierten aus der gesamten Raumschaft. Der bisherige Präsident Jonas Buchholz aus Königsfeld übergab sein Amt an Jenny Hoffmann aus Neukirch und wünschte ihr viel Erfolg.

Welche Pläne haben die jungen Leute fürs neue Jahr? Da sind Vorträge zum Thema Rhetorik und Bewerbungstraining, Vorträge über die Erfahrungen zweier Mitglieder beim Schüleraustausch mit Taiwan und den USA, ein Besuch im Tierheim in Donaueschingen, ein Smart-Phone Training für "ältere" Menschen, ein Kochkurs, das Weiterführen des IAC-Kontaktes nach Mexiko, die Teilnahme an einer Wanderung des Rotary-Clubs Furtwangen-Triberg mit etwa 20 Austauschschülern aus aller Welt, die Durchführung von zwei "Kauf-eins-mehr-Aktionen" für die Tafel und vieles mehr.