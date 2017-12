Furtwangen Mitschüler laufen für Abduladhadi

"Laufen für ein neues Gesicht für unseren Mitschüler Abduladhadi" – so begann eine einzigartige Spendensammlung an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen mit dem Sponsorenlauf.

Furtwangen / Villingen-Schwenningen. Der Erlös dieses Laufes direkt vor den Sommerferien ist schon traditionell einem guten Zweck gewidmet. In diesem Jahr hatten sich die Organisatoren um Sport- und Mathelehrer Wolfgang Höre ein besonderes Ziel gesetzt: Ein "neues Gesicht" für Abdulhadi, der als unbegleiteter Minderjähriger aus Syrien nach Deutschland gekommen war.

Der junge Syrer erwies sich sehr schnell trotz seines ungewöhnlichen Aussehens als etwas ganz Besonderes: Er war stets offen, wissbegierig und ging auf seine Mitschüler zu, anstatt sich zurück zu ziehen. Recht schnell fand er sich in der Sprachschule zurecht und lernte deutsch. Seine offene Art machte es für seine Umwelt leicht, ihm zu helfen; sein von schweren Verbrennungswunden entstelltes Gesicht sollte operiert werden.