Furtwangen Mitglieder vertrauen Vorstand

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Der erste Vorsitzender Manfred Bär, der dritte Vorsitzende Konrad Hummel sowie die Schriftführerin Petra Moser-Kern wurden in ihren Ämtern bestätigt und für weitere zwei Jahre gewählt.

Als Beirat fungieren in Zukunft Heinrich Hog und Manuel Gronert. Als Kassenprüfer wurden ebenfalls einstimmig Markus Buckenmaier und Uwe Wiese bestätigt.

Einen Einblick in das schulische Leben gab Klaus Ender als Schulleiter. So werden an der Schule zum Schuljahresbeginn 514 Schüler von 62 Lehrkräften unterrichtet, was einer recht guten personellen Besetzung entspricht. Die Mindestzahl pro Klasse ist auf 16 Schüler festgelegt, was zwischenzeitlich oftmals ein Problem darstellt, dies zu erreichen.

Zur Zeit werden an der Schule noch zwei "Flüchtlingsklassen" geführt. Eine Klasse soll zukünftig als Regelklasse etabliert werden. Der weitere Fortbestand der zweiten Klasse ist auf Grund der ungewissen Entwicklung noch nicht abzusehen.

Eine große Herausforderung für Schulleitung und Lehrkörper war die Umsetzung der Datenschutzvorgaben, wobei diese vollständig umgesetzt werden konnten.

Wie üblich, standen zum Schluss der Versammlung noch Ehrungen auf der Tagesordnung. Zwei Mitglieder konnten für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Wolfgang Eberwein war anwesend, Herr Dilser verhindert. Neun Mitglieder gehören dem Verein seit 25 Jahren an. Anwesend waren Otto Moser und Horst Schmidt. Manfred Bär überreichte ihnen als Anerkennung eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk.

Unter dem Punkt "Wünsche und Anregungen" bedankte sich Lukas Duffner nochmals beim gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit innerhalb der beiden vergangenen Jahre.