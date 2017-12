Furtwangen Mit Winterkleidung Obdachlosen helfen

An der Hochschule Furtwangen nehmen vom 11. bis 15. Dezember Studentinnen die Spenden an und verpacken sie anschließend weihnachtlich. Die Kleidung wird in ein Obdachlosenheim in Aachen gebracht. Hinter dieser Aktion steht der Verein Sharity-Online. Alle Studentinnen des Studiengangs "Wirtschaftsnetze – eBusiness", welche die Spenden entgegennehmen, sind Mitglieder dieses Vereins. Warum gehen die Spenden gerade nach Aachen? Nachdem Sharity-Online etliche Heime, vom Kinderheim bis zum Flüchtlingsheim, kontaktiert hatte, war es "Euregio-Aachen-hilft", die sich als erste gemeldet hatten. Die Heimbewohner freuen sich sehr auf die Spenden. Entgegengenommen wird die Kleidung am Montag, 11., und Dienstag, 12. Dezember, von 8.30 bis 18 Uhr sowie von Mittwoch, 13., bis Freitag, 15. Dezember, von 12.30 bis 14 Uhr in der Hochschule Furtwangen, Foyer des Gebäudes C, Zugang von der Gerwig­straße aus über den Innenhof, hinter der Mensa. Zudem wird am Montag, 11., und Dienstag, 12. Dezember, Glühwein verkauft, um den Verein finanziell zu unterstützen.

Sharity-Online ist eine Plattform im Internet, die soziale und gemeinnützige Organisationen, Vereine und Helfer zusammenbringt. So kann jeder schnell erfahren, wo welche Art der Hilfe gebraucht wird. Der Verein ist im Januar 2016 als ein soziales Projekt von Studierenden der Fakultät Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Furtwangen gegründet worden. Wer zusätzlich Informationen benötigt, kann sich unter vertrieb.sharityonline@gmail.com oder 07723/ 9 20 29 50.