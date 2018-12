Furtwangen Mit dem Breitband in die Zukunft

Furtwangen-Schönenbach. "Der Ortschaftsrat hat gemeinsam wieder einiges erreicht für Schönenbach", stellte Hall fest. 2019 beginne mit dem flächendeckenden Breitbandausbau "eine zukunftsweisende Epoche".

So verfüge die Teilgemeinde nun über zwei neue Fahrzeuge, eröffnete Hall seinen Rückblick. Am 19. April sei ein "Mittleres Löschfahrzeug" (MLF) in Dienst genommen worden, dazu gehöre auch ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTW). Beide seien anlässlich des Feuerwehrhocks im Juli geweiht worden. In den Schulferien sei der Boden in der Sporthalle erneuert worden, dazu wurden zwei neue Tore installiert sowie diverse Geräte ausgetauscht. Ein Meilenstein sei sicher die Außenbereichssatzung "Kammererhäusle" gewesen, die nach zähem Ringen mit den Behörden rechtskräftig wurde.

Der Bebauungsplan "Rohrbacher Matte" werde demnächst angegangen, da die Anhörungen der Träger öffentlicher Belange abgeschlossen seien. Nun müsse der Gemeinderat Bedenken und Anregungen abwägen, damit anschließend das betreffende Unternehmen der Uhrenbranche expandieren kann. Bewegung sei auch in das Gewerbegebiet "Linacher Weg" gekommen, nachdem ein stark expandierendes Furtwanger Unternehmen das Gelände erworben habe.