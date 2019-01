Furtwangen Mit Brille aus der Schwarzwaldklinik

Spaß verordnet auf Krankenschein, das ist das Rezept der Linacher Theaterspieler in diesem Jahr. "Un alles uf Krankeschii" war dann auch der Titel der Theateraufführung, die am Samstagabend in der Festhalle Premiere feierte.

Furtwangen-Linach. Das Publikum war auf jeden Fall begeistert und dankte am Ende mit Standing Ovations den Schauspielern für ihre Glanzleistung. Noch zwei Aufführungen stehen am Freitag und Samstag, 11. und 12. Januar, auf dem Programm, allerdings sind nur noch für die Vorstellung am Freitag einige wenige Eintrittskarten im Vorverkauf bei Haushaltswaren Zahlaus in der Bismarckstraße erhältlich.

Erstmals fand diese Theater-Aufführung der Linacher Laienspieler in der Furtwanger Festhalle statt. Vor allem auch die wesentlich besseren Platzverhältnisse auf der Bühne waren der Anlass für einen Umzug vom Pfarrsaal in die Festhalle. In weitgehend neuen Kulissen wurde dann der katastrophale Alltag im "Schwarzwaldklinikum" dargestellt. Und passend dazu war auch immer wieder die Titelmelodie der Fernsehserie der 1980er-Jahre, der "Schwarzwaldklinik", zu hören. Die Theaterspieler des Harmonikavereins Linach sind dabei schon weit über die Grenzen Furtwangens hinaus bekannt, auch zu dieser Vorstellung kamen wieder zahlreiche Gäste zum Teil auch von weiter her und zeigten sich einmal mehr begeistert von der rasanten und immer wieder absurden Show, die den Vergleich mit professionellen Bühnen nicht zu scheuen brauche. Wie beliebt das Linacher Theater ist, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass bereits vor der Premiere alle drei Vorstellungen so gut wie ausverkauft waren.