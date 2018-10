Furtwangen Milde Witterung hält sich hartnäckig

Für sich genommen war die Temperatur im September nicht ungewöhnlich, in 40 Beobachtungsjahren lag der vergangene Monat auf Platz acht – es hat also schon einige wärmere September-Monate gegeben. Am wärmsten war der September übrigens im Jahr 2006 mit 13,6 Grad. Auffallend ist aber das vergangene halbe Jahr, das im Mittel um 2,8 Grad zu warm war. Nach aktuellem Stand könnte das Jahr 2018 in Furtwangen das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1979 werden, übertroffen nur vom Jahr 2003.

Trocken war es zudem. Der September brachte nur 56 Liter Regen pro Quadratmeter, und damit nur die Hälfte der üblichen Menge. Rund 45 Prozent der gesamten Monatsmenge ging in den Abendstunden des 23. Septembers während eines starken Gewitterregens nieder. Zugleich sank die Temperatur, die gegen 18.30 Uhr noch bei 17 Grad gelegen hatte, binnen einer Stunde um sechs Grad ab.

Auch hinsichtlich der Niederschläge war der September in diesem Jahr nicht ungewöhnlich, es hat in den vergangenen Jahrzehnten schon ein paar noch trockenere Frühherbstmonate gegeben.

Doch auch bei der Trockenheit ist es die Dauerhaftigkeit, die ungewöhnlich ist: Der letzte Monat, der sein Regensoll erfüllte, war der Januar, seither waren alle Monate zu trocken. In der Jahresbilanz liegt das Regendefizit aktuell bei 19 Prozent. Oder anders gerechnet: Es fehlen seit Jahresbeginn rund 250 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Recht sonnig präsentierte sich der September zudem in Furtwangen. Mit 116 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag die Einstrahlung rund 15 Prozent über dem langjährigen Mittelwert. Seit April lag die Sonne – meteorologisch gesprochen: die Globalstrahlung – in allen Monaten im Plus. Für 2018 liegt die Einstrahlung bisher rund acht Prozent über dem langjährigen Mittelwert.