Furtwangen Milchig weiße Substanz in der Breg

"Schließlich konnte an einem betonierten Kanalrohr in Richtung Baumannstraße die Einflussstelle der bislang noch unbekannten milchigen Substanz festgestellt werden", so Popp. Nach Erhebung entsprechender Wasserproben habe durch die weiteren Ermittlungen auch durch die Ortspolizeibehörde, vertreten durch Bürgermeister Josef Herdner, die Ursache der Eintrübung festgestellt werden können. Über die Kanalisation sei mit Steinmehl durchsetztes Abwasser von einem Abwassercontainer eines Steinmetzbetriebes in die Breg gelangt. "An dem Abwassercontainer des Steinmetzbetriebes war ein Trennwandschieber verstopft, so dass anstauendes Schmutzwasser über den Schieber schwappte und über die ›saubere‹ Regenwasser-Kanalseite in die Breg floss", erklärt der Polizei-Pressesprecher.

Kein Fischsterben