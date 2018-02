Seinen Titel verteidigen konnte beim Preis-Cego des Harmonikavereins Linach Michael Dorer. Herfür benötigte er in diesem Jahr 100 Punkte weniger, nämlich nur 460. Zweitplazierter wurde mit 400 Punkten Frank Hermann, gefolgt von Matthias Dorer (370 Punkte) und Tobias Dorer (320). Insgesamt waren 16 Teilnehmer am Start. Gespielt wurde in zwei Runden mit je 20 Spielen. Mit Andrea und Michaela Dorer nahmen auch zwei Damen teil. Im Bild (von links) Michael Dorer, Frank Hermann sowie Matthias und Tobias Dorer. Foto: Trenkle