Furtwangen Messe lockt zahlreiche Besucher an

Durch die etwas beengten Verhältnisse in den Klassenräumen war in diesem Jahr allerdings das Angebot an Aktionen für die Besucher, beispielsweise das Basteln von Souvenirs, etwas eingeschränkt.

Es gab aber noch viele unterhaltsamen Möglichkeiten vom Autorennen über Ballspiele bis zum Tischfußball. Die Betriebe zeigten sich einmal mehr sehr zufrieden mit der Messe, die sehr gut organisiert sei, so ein neuer Aussteller aus dem Raum Donaueschingen.

Nicht zuletzt hat diese Bildungsmesse auch eine wichtige Bedeutung für die Suche nach Nachwuchs. Denn die Schülerzahlen sinken, der Bedarf an Azubis der Betriebe dagegen steigt sogar mit der Zeit. Mancher Betrieb konnte hier also noch konkret freie Stellen für dieses Jahr anbieten. Immer wieder betonten die Firmen wie Wiha aus Schonach die Bedeutung der Messe, um auch in dieser Raumschaft bekannt zu werden. Und beim Hotel Öschberghof Donaueschingen, das auch regelmäßiger Aussteller ist, sind beispielsweise noch einige der insgesamt 80 Lehrstellen frei.