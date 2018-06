Furtwangen Mensch und Tier als Lebensretter

Ein Beispiel ist eine Suchaktion vor etwa einem Jahr in Villingen, wo ein 78-jähriger vermisst und dann nach 45 Stunden wohlbehalten gefunden wurde. Ein besonders Erfolgserlebnis hatte die Staffel Donaueschingen im September des vergangenen Jahres bei der Suche nach einem 83-jährigen in Pfaffenweiler. Auch hier gab es eine große Suche mit Polizei, Feuerwehr Polizeihubschrauber und auch DRK. Die Rettungshundestaffel Donaueschingen konnte den Vermissten dann am frühen Morgen unterkühlt, aber wohlbehalten auffinden.