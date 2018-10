Furtwangen Memoryspiel mit Discoeffekten

Genau hier setzt die Informatiklehrerfortbildung der Fakultät Informatik der Hochschule Furtwangen an. Bei der jüngsten Fortbildung lernten 16 Lehrer aus der Region ein Memoryspiel mit Licht- und Tonmustern selbst zu programmieren. Das Ganze wurde mit einem preisgünstigen Einplatinencomputer ausgeführt, der sich großer Beliebtheit erfreut. Vier LED-Lichter der Farben Rot, Blau, Gelb und Grün leuchten entsprechend der Programmierung auf und geben für jede Farbe einen kurzen, individuellen Ton von sich. In einem weiteren Schritt wurden Discolichteffekte erstellt und choreografiert. Der Workshop wurde von Rainer Müller von der Fakultät Informatik geleitet. Der Professor vermittelte Theorie und Praxis kurzweilig. Die Teilnehmenden waren begeistert, dass sie das Set am Ende des Tages mitnehmen durften, um anschließend komplexere Spielmöglichkeiten zu entwickeln und mit ihren eigenen Schülern umzusetzen. Die Fortbildungsreihe Softwaretechnik wird jährlich von der Fakultät Informatik der Hochschule Furtwangen angeboten. Sie vermittelt aktuelle Entwicklungen der Informatik und stellt Lehrkräften Unterrichtsbausteine für einen spannenden Informatikunterricht zur Verfügung. "Alles ist für den Unterricht oder zur Individualförderung brauchbar", so das begeisterte Fazit eines Teilnehmers. Auch die Vernetzung mit der Hochschule und den anderen Informatiklehrkräften kam nicht zu kurz. Für 2019 wird bereits die nächste Lehrkräfte-Schulung vorbereitet.