Furtwangen "Mein Leben wurde enorm bereichert"

In den Pausen braucht man auch für ältere Schüler keine "Bewegungsprogramme", um die sportlichen und temperamentvollen Jugendlichen für körperliche Aktivitäzen zu motivieren.

Der Unterricht wird erschwert durch Klassenstärken von 50 bis 100 Schülern, veralteten Schulbüchern und dem Schulgeld. Dies können sich nicht alle Eltern leisten, so dass vor allem Mädchen zum Teil nur unregelmäßig die Schule besuchen, weil sie in der Landwirtschaft oder beim Straßenhandel helfen müssen. Aber auch in Togo ist die Freizeit der meisten Jugendlichen vom Smartphone und vom Chatten auf Whats­App geprägt.

Das Funknetz ist in den größeren Ortschaften recht gut ausgebaut. Ähnlich wie die alten Autos aus Europa erhalten auch PCs, Laptops, Fernseher und Handys in Afrika ein ressourcenschonendes zweites Leben und werden mit handwerklichem Geschick aufbereitet. So konnte Judith Patan mit älteren Schülern den Umgang mit Word, Excel und PowerPoint üben.

Die Klassen 9 a und 9 b mussten eine Erörterung über die Frage verfassen, ob sie selbst einen Freiwilligendienst in einem sogenannten Entwicklungsland absolvieren möchten. Judith Patan jedenfalls hat das Jahr zwischen ihrem Studium und der Laufbahn als Verwaltungsfachkraft als persönlich ausgesprochen gewinnbringend erlebt.

Das Leben fernab der gewohnten Komfortzone hat ihr vor allem gezeigt, wie sehr die sozialen und familiären Bindungen dort wertgeschätzt werden, zumal staatliche Leistungen, Arbeitsstelle, Bildungs- und Gesundheitswesen nicht gewährleistet sind. So manche Anspruchshaltung, beispielsweise an die lückenlose Reparatur und den Ausbau von Straßen, erscheint in anderem Licht, wenn man eine Regenzeit lang auf Sandpisten auf dem Moped umherfuhr.

Dennoch ist es für Patan, die ein Jahr in Brüssel im Bereich der Bildungspolitik gearbeitet hat, ein großer Ansporn, an der Qualität der hiesigen Bildung professionell zu arbeiten. Derzeit bewirbt sie sich auf verschiedene Stellen im Verwaltungssektor des Bildungswesens und sagte den Schülern zum Abschied: "Für mich persönlich war das Jahr in Togo eine super erlebnisreiche Zeit, die mein Leben enorm bereichert hat."