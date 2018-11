Furtwangen Mehrere Glockenstühle erneuert

Wie der katholische Geistliche Paul Demmelmair informiert, sei das Gerüst am Kirchturm von St. Cyriak in Furtwangen vor Kurzem entfernt worden. Uhr und Glockenschlag funktionierten wieder. Auch die Außenbeleuchtung aller vier Seiten sei erneuert worden. "Manche sagen, es ist zu hell jetzt", deutet der Pfarrer an, dass man eventuell nachbessern und die Lampen dimmen muss.

Auch in Hammereisenbach in der Kirche St. Johann sei der Glockenstuhl saniert worden. Dabei sei entdeckt worden, dass die Standfestigkeit des Turmkreuzes Mängel aufwies. "Das Kreuz wurde gleich abgeflext, weil Gefahr in Verzug war." Demmelmair geht davon aus, dass das Kreuz im neuen Jahr wieder auf die Turmspitze kommt.

Eine ähnliche Überraschung ergab sich an der Kirche St. Martin in Vöhrenbach vor einigen Wochen. Auch hier wurde das Kreuz abgeflext, weil Gefahr bestand, dass Eisenteile oder gar das ganze Kreuz herabfallen. Festgestellt wurde außerdem, dass die Blechummantelung am Turm schadhaft ist. Zuerst müsse nun das Ausmaß dieser Schäden ermittelt werden, bevor es an die Reparatur gehe. Soweit sei es frühestens in einem oder zwei Jahren. Saniert hingegen wurde der Glockenstuhl von St. Martin. Demmelmair geht davon aus, dass Glocken und Uhr in den nächsten Wochen wieder funktionieren. Bis zum Jahresende soll auch die Innenbeleuchtung verbessert werden. Die derzeitige Beleuchtung sei schwach und in die Jahre gekommen.