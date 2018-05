Furtwangen Marktplatz wird Festgelände für Jung und Alt

Am Mittwoch, 6. Juni, wird die Inklusionsband der Bregtalschule, "Rolling Bowling", den Auftakt des Abends geben. Anschließend wird die bekannte Band "BluesQuamPerfect" aus Furtwangen mit ihrem Auftritt für eine super Stimmung im Festzelt sorgen. Auch im Furtwanger Pfarrsaal wird es am Mittwochnachmittag ab 15 Uhr einen Tanz- und Unterhaltungsnachmittag im Rahmen der Kulturwoche geben.

Am Donnerstag, 7. Juni, wird die Musikband "Rockin Vibes" mit den Besuchern der Furtwanger Kulturwoche in die Rockwelt eintauchen. Die Band wurde im Jahr 2000 gegründet, und verfolgt das Ziel, nicht das zu spielen, was man an jeder Ecke und auf den Konzerten der gewöhnlichen Coverbands hört. Die Jungs haben sich ein Programm aus Songs zusammengestellt, die zwar bekannt sind, aber selten gespielt werden. Von Balladen über geradlinigem Rock bis hin zu Hardrock ist für jeden Zuhörer etwas dabei. Die Songs werden mit viel Energie und Emotionen gespielt.

Am Freitag, 8. Juni, dürfen sich die Gäste auf einen tollen Abschluss mit der Band "Wombats" freuen. Die Kultband mit mehr als 25 Jahren Musikerfahrung und einem breit gefächerten Repertoire, wie Rock, Folk, Rythm&Blues, Pop sowie eigenen Songs wird für eine ganz besondere Stimmung sorgen.

Auf der Bühne finden sich neben den sechs Wombats bis zu 14 Instrumente. Etwas ganz Besonderes ist der unvergleichliche Irish-Folk Sound, der durch die irische Flöte und Geige zu einem ganz besonderen Erlebnis wird.

Zusätzlich werden in der Kulturwoche Stadtführungen mit den Stadtguggern angeboten. Diese finden am Montag, Dienstag und Freitag jeweils um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Sektstand auf dem Marktplatz. Erweitert wird das Kulturprogramm durch die Volkshochschule Oberes Bregtal mit einem Kulturprogramm am Montag und Mittwoch.