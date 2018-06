Furtwangen Marktplatz mit Stadionatmosphäre

Mit dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft begann die Public-Viewing-Serie auf dem Furtwanger Marktplatz.

Furtwangen. Rund 400 Fußball-Fans verfolgten am Sonntagabend auf der sechs mal drei Meter großen Leinwand das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko. Daniel Ippendorf lädt mit seinem Unternehmen "DreiX-events" im Rahmen der Weltmeisterschaft zu mehreren solchen Veranstaltungen auf den Marktplatz ein.

Auf jeden Fall zu sehen sein werden die nächsten beiden Spiele der Deutschen in der Gruppenphase: am Samstag, 23. Juni, ab 20 Uhr Deutschland – Schweden sowie am Mittwoch, 27. Juni, ab 16 Uhr Südkorea – Deutschland. Danach hofft Daniel Ippendorf, wie viele andere Fans auch, dass Deutschland noch weiter mit dabei ist. Dann sollen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Public Viewing auf dem Marktplatz zu sehen sein. Aber nach der Gruppenphase wird es noch weitere Topspiele hier geben. Die jeweiligen Spiele werden auf der Facebook Seite "WM Fieber Public Viewing" veröffentlicht.