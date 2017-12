Furtwangen Marktplatz in Weihnachtlaune

Die beiden Hauptorganisatoren Dold und Becherer haben in den vergangenen Jahren einen kleinen aber attraktiven Christkindlmarkt organisiert, dies will man nun in diesem Jahr fortsetzen. Mittlerweile muss man sich Gedanken machen, den Markt weiter auszuweiten, denn in diesem Jahr sind es nochmals drei Anbieter mehr, die den Markt noch attraktiver machen werden.

Bemerkenswertes Programm

Auch in diesem Jahr steht wieder ein bemerkenswertes Programm an. So werden am Samstag von 16 bis 17 Uhr Kinder singen und musizieren unter dem Motto "Gutes tun mit Musik".