Furtwangen Mangel an Pflegekräften ist groß

Gerald Weiß erinnerte in einem historischen Rückblick daran, dass sich die Arbeiterwohlfahrt immer auch als politischer Verband betrachtete, der die soziale Situation der Menschen verbesserte. Die AWO des Schwarzwald-Baar-Kreises betreibt zwei Altenheime, arbeitet an einer Tagespflege-Einrichtung in Blumberg, bietet Essen auf Rädern an und ist Träger von Kindergärten. "Wir schauen, was die Menschen brauchen, und sind nicht bestrebt, Konkurrenz aufzubauen", betonte Weiß. Die Gesetzesänderung von drei Pflegestufen zu fünf Pflegegraden in diesem Jahr entlaste pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen, betonte Weiß.

Mit Zahlen erläuterte er Beispiele von häuslicher Pflege und stationären Einrichtungen. Es sei "wichtig und richtig", dass die Sätze für pflegende Angehörige erhöht wurden. Nachdrücklich wies er darauf hin, dass für Wohnumfeldverbesserungen bis zu 4000 Euro pro Umbau gezahlt werden. Während die Gesetze für die pflegebedürftigen Menschen Verbesserungen brachten, sind nach Auskunft von Weiß die Pflegedienste weiterhin unterfinanziert.

Der Mangel an Pflegekräften sei groß, die Belastung führe dazu, dass die Mitarbeiter durchschnittlich nur acht Jahre im Beruf tätig sind. Es sei schwierig, qualifiziertes Personal zu finden.