Bei bestem Frühlingswetter reihten sich am Mittwoch in der Furtwanger Innenstadt zahlreiche Marktstände aneinander. Das bunte Warensortiment reichte von Bekleidung, Spielsachen und Schmuck, über Gewürze und Haushaltswaren, bis zur obligatorischen Marktwurst. Das gute Wetter lockte viele Kunden an. Für fast jeden war etwas dabei. Gut belegt waren auch die beiden Parkhäuser an der Grieshaberstraße, nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt. Foto: Liebau