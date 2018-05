Furtwangen Mai lässt sich kühl und trüb an

Vor allem die Tage vom 17. bis 22. April und der 27. April erzielten mit Tageswerte von rund sieben Kilowattstunden pro Quadratmeter Spitzenwerte, die am Rande dessen lagen, was um diese Jahreszeit maximal möglich ist.

Kühl und trüb begann dann der Mai – ganz entgegen der langjährigen Statistik. Mit 145 Kilowattstunden Sonneneinstrahlung pro Quadratmeter liegt er üblicherweise in Augenhöhe mit dem August. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 9,3 Grad. Nicht auszuschließen ist damit, dass der Mai diesmal kühler wird als der Vormonat. Das hat es in den vergangenen vier Jahrzehnten übrigens erst einmal gegeben, nämlich 1987. Die Niederschläge liegen im Mai im Mittel bei rund 150 Litern pro Quadratmeter, wobei der historische Tagesspitzenwert im Jahr 2000 beachtliche 114 Liter erreichte.

Die Temperaturen schwankten im Mai bisher zwischen minus 6,5 Grad und plus 27,5 Grad. Frost kann es in Furtwangen – das zeigt die Statistik – noch den ganzen Mai über geben. Und auch Schnee bis zu 19 Zentimeter hat es in diesem Monat schon gegeben. Das aber ist lange her: Der Wert stammt vom 4. Mai 1979.