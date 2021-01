Furtwangen Luftfilter bringen mehr Sicherheit

Bereits vor Monaten sei den Verantwortlichen der Sozialstation klar gewesen, dass das Thema Corona sie so schnell nicht loslassen werde, heißt es in einer Mitteilung. Obwohl die Sozialstation schon früh jede Anstrengung unternommen habe, die Infektionsgefahr in der Ambulanten Pflege und in der Tagespflege so gering wie möglich zu halten, war die große Frage, wie die betagten Gäste durch die kalte Jahreszeit kommen. Ständiges Querlüften werde von wenigen Menschen – egal ob Jung oder Alt – nur sehr eingeschränkt toleriert. Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten, auf Krankheitssymptome achten, das alles sei selbstverständlich. Aber was kann die Sozialstation zusätzlich tun, damit der Betrieb der Tagespflege sicher weiterlaufen kann?