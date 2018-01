Furtwangen Linacher strapazieren Lachmuskeln

Beim Linacher Theater sorgten Tanja Dorer und Christine Müller für die richtige Maske und hatten allein schon damit einen wesentlichen Anteil am Erfolg dieses Stückes. Gerade Großvater Jakob Hahn (Norbert Straub) und der Knecht Michel (Armin Dorer) beeindruckten allein schon durch ihr Auftreten und ihre einzigartige Maske, welche den Charakter dieser beiden Schlitzohren hervorragend darstellte. Aber auch in ihren Rollen waren diese beiden äußerst markant.

Für entsprechend viel Heiterkeit sorgte dann auch eine schon makabre Szene: der Großvater hat das Zeitliche gesegnet und sitzt im Sessel. Um nun doch noch beim Notar (Stefan Braun) ein Testament aufzusetzen, schlüpft der Knecht Michel in seine Rolle, die Leiche wird kurzerhand in einer großen Truhe entsorgt zusammen mit dem stinkenden Schweinemist. Besonderes Interesse daran haben natürlich Neffe Hugo (Erich Straub) und Nichte Marlies (Roswitha Straub), denn sie hoffen noch immer auf den Hof, nachdem sie bereits vor Jahren erfolgreich die Hofbesitzer selbst mit Knollenblätterpilz zur Strecke gebracht haben.

Doch Schlitzohr Michel hat, ohne dass es die beiden ahnen, ganz andere Pläne. Denn ebenso wie der Großvater geht es ihm vor allem um Enkelin Bärbel (Stefanie Straub und ihren neuen Freund Sigi Petersen (Florian Klausmann), die dann beide trotz Medizinstudium und großem Hofgut im Norden den Schwarzwald-Bauernhof übernehmen wollen.

Immer wieder sorgen die Schauspieler für viel Heiterkeit, beispielsweise wenn Florian Klausmann als "Nordlicht" versucht den Schwarzwälder Dialekt zu verstehen oder gar schon erste Brocken auf alemannisch zu sprechen, besser hätte man diese Dialektversuche nicht darstellen können. Und dann die bösartige Marlies, die mit der Zeit dann doch noch Gewissensbisse bekommt. Vor allem als dann Hugo als blutrünstiger Rächer sowohl den Michel wie den Opa umbringen will. Zuvor gab gibt es aber noch Mordunterricht von Marlies für den Michel.

Und dass der tote Großvater wieder aus der Kiste aufersteht, sei nur am Rande erwähnt. Und nicht zuletzt geht es natürlich auch um den "Hotzeblitz", der im süddeutschen Raum bereits eine feste Redewendung ist für eine verschleierte Brandstiftung bei einem Gewitter. So wurde dank Hotzeblitz damals der Hof von Opa wieder neu aufgebaut, und so sorgt der Hotzeblitz-Spezialist Michel auch wieder für einen neuen Hof für Tante und Onkel.

Das Publikum kam aus dem Lachen nicht heraus, sei es wegen der haarsträubenden Derbheit, sei es wegen langwieriger Philosophien über die Wochentage oder wenn der Großvater wieder aus der Kiste aufersteht. Lange anhaltender Beifall belohnte daher auch die Schauspieltruppe, die einmal mehr unter der Regie von Florian Klausmann sehr erfolgreich agiert hatte.