Furtwangen Liederabend mit Ausnahmecharakter

Eine Rarität war das Doppelkonzert des heimischen Laetitia-Chores und des Zollern-Trios in der Festhalle. Zweihundert Zuhörer gingen erfüllt nach Hause und meinten: danke für die Musik!

Furtwangen. Ausnahmecharakter hatte der Konzertabend mit dem Zollern-Trio. Die Sängerin Juandalynn Abernathy verströmte Charisma – eine kleine Frau mit Herz und großer Stimme. Ihre beseelten Vorträge berührten das Innerste. Afro-amerikanische, opernhafte Ausstrahlung und gefestigte religiöse Grundhaltung machten den traditionellen Kirchengesang "Blessed Assurance" zum Höhepunkt. Ihr zur Seite stand Elmar Däuber, der mit seiner Querflöte intonationssicher bei schlankem Ton und ausgefeilter Atemtechnik perfekt begleitete. Der Dritte im Bunde: Alexander Baumgärtner am Yamaha-Flügel, der keine pianistischen Finessen ausließ, für orchestrales Kolorit sorgte und gesangliche Qualitäten vorwies. Expressiv, professionell, sensibel erklang "One moment in time", sanft wurde "Power of love" gesungen, zum beeindruckenden Hymnus gelang "10000 Reasons“" und genussvoll war Bocellis "Vivo per lei" zu hören, getoppt durch die Beatles-Songs "Can you feel the love tonight", "I want to hold your hand" und "Let it be", ergänzt durch "Jesus be a fence".

Voller Güte, namentlich im ersten Konzertteil, zeigte sich der Laetitia-Chor. Dessen Vorsitzender Bruno Reidelbach begrüßte die "Freunde der Chormusik".