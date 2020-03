Furtwangen Lehrkraft an Coronavirus erkrankt: Schule geschlossen

Furtwangen - Die Corona-Erkrankungen beschäftigen die Welt – und nun in verstärktem Maß auch Furtwangen. Wegen eines an dem Virus erkrankten Lehrers bleibt die Werkrealschule am Ilben am Donnerstag und Freitag geschlossen, womöglich auch länger. Dies wurde mit dem Schulamt in Donaueschingen und mit den Verantwortlichen vor Ort abgestimmt.