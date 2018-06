Furtwangen Leckerbissen aus Hardrock-Tagen

Furtwangen (sh). Nach Rolling Bowling und Bluesquamperfect stand am Donnerstag bei der Furtwanger Kulturwoche Hardrock auf dem Programm: die heimische Band "Rockin‘ Vibes" präsentierte sich mit ihrem Programm im Festzelt auf dem Marktplatz. Rock-Fans aller Altersgruppen waren hier gekommen. Aber am Publikum war auch der Stil von "Rockin‘ Vibes" mit dem klassischen Hardrock der 1970er- und 80er-Jahre zu erkennen. Dabei ist es das Markenzeichen der im Jahr 2000 gegründeten Band, dass sie nicht die absoluten Top-Titel von Deep Purple oder Uriah Heep spielen. Sie haben für sich ein Repertoire entwickelt, welches aus Titeln dieser Gruppen besteht, die zwar bekannt sind, aber selten gespielt werden. Von Balladen angefangen bis hin zur richtig fetzigen Hardrock-Nummer gibt es, für fast jeden Geschmack, Songs im Gepäck. Diese wurden auch bei der Kulturwoche von den fünf Musikern mit viel Energie und emotionsgeladen - auch mit der entsprechenden Lautstärke – dargeboten und so blieb keine Rockerseele unbefriedigt. Die Rockfans waren auf jeden Fall begeistert von diesen Darbietungen.