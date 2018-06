Furtwangen Lecker, lustig und ganz schön aktiv

Furtwangen. Mit dem Schwerpunkt Kochen startete am Montagmorgen das Pfingstferienprogramm mit 28 Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren. Abwechselnd und in kleinen Gruppen wurden zuerst 36 Mamor-Muffins gebacken. Danach durften die Kinder in zwei Gruppen Blätterteigröllchen mit Käse-, Quark-, Schmand-, Salami- und Putenschinkenfüllung zubereiten. Abschließend kümmerten sich noch zwei weitere Gruppen um die Obstspieße, ehe sich die Kinder die Vesper-Tüten richten durften.