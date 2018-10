Furtwangen Langer Weg bis zur Marktreife

Auf das immer wichtiger werdende Thema Arzneimittelentwicklung für Kinder und Jugendliche und klinische Studien mit Kindern wird ebenfalls eingegangen.

Max Wegner ist Leiter Regulatory Affairs Pharma & Consumer Health bei der Bayer AG. Nach dem Studium der Pharmazie an der Universität Bonn promovierte Max Wegner bei Bayer in der Pharmakologie und begann 1996 als Dossier-Manager in Wuppertal im Bereich Regulatory Affairs. Seitdem war er in verschiedenen Funktionen in der Produktentwicklung bei Bayer tätig und verbrachte einige Zeit in China und den USA.

In den letzten vier Jahren leitete er die Organisation Therapeutic Areas in der Produktentwicklung, bevor er 2018 wieder zu Regulatory Affairs zurückkehrte. Als Fachapotheker für Arzneimittelinformation ist Max Wegner Mitglied im Prüfungsausschuss des Apothekerverbandes NRW und Dozent und Referent für verschiedene regulatorische Themen.