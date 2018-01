Vöhrenbach-Hammereisenbach (ket). Nahtlos zur Freude der einheimischen Bevölkerung kann wie gewohnt im Ort eingekauft werden. Das Geschäft ist wie bisher bereits ab sechs Uhr geöffnet. Einzige Änderung bei den Öffnungszeiten ist, dass auch am Dienstagnachmittag eingekauft werden kann. Bisher war Dienstagnachmittag geschlossen. In der kommenden Woche von 8. bis 11. Januar bleibt das Geschäft wegen Umgestaltung geschlossen. Am Donnerstag, 11. Januar, 19 bis 20.30 Uhr, können alle "Neugierigen", so ein Infoblatt, vorbeikommen und bei Sekt, Glühwein und Gulaschsuppe schauen, was sich geändert hat. Am Freitag, 12. Januar, findet die offizielle Wiederöffnung statt.