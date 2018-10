Der DRK-Ortsverein Furtwangen nahm mit großer Freude eine Geldspende der Landfrauen Oberes Bregtal in Höhe von 500 Euro entgegen. Kassierer Josef Weißer erklärte, dass dieses Geld in den neuen Gerätewagen SAN fließen werde. Das DRK möchte in naher Zukunft das in die Jahre gekommenen GW-SAN durch ein neues ersetzen. Auf dem Bild Angelika Armbruster (von rechts vorne), Martina Hepting, und Marqarete Fehrenbach sowie Christoph Becker(hinten), Josef Weißer und Hans-Jürgen Freund. Foto: DRK