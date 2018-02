Furtwangen Landeswettstreit lässt aufhorchen

Furtwangen-Schönenbach. Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war für den Gesangverein Schönenbach die Teilnahme am Landeschorwettbewerb in Bretten, wie mehrmals in den Berichten der Hauptversammlung deutlich wurde. Gleichzeitig bereitet sich der Verein auf seinen 100. Geburtstag im kommenden Jahr vor.

Eine ganze Reihe von Gästen, gerade auch aus den anderen Schönenbacher Vereinen, waren ins Dorfgemeinschaftshaus in Schönenbach gekommen, als der Gesangverein seine Hauptversammlung mit dem "Sänger-Blues" unter der Leitung seiner Dirigentin Beatrix Scherer eröffnete. Schriftführer Hubert Fehrenbach berichtete über die vielfältigen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Dazu gehörten ein Kameradschaftsabend, ein Ausflug an den Kaiserstuhl, die Teilnahme am Elfmeter-Cup der Sportfreunde als Sieger-Mannschaft, die Gestaltung des Volkstrauertags, der Gottesdienste zum Patrozinium und der Christmette. Bereits zum siebten Mal beteiligte sich der Gesangverein an der Kulturwoche, wobei natürlich ein Chor-Auftritt im Freien seine Probleme habe. Ebenso wurde erfolgreich beim Konzert von Sabrina Weckerlin bewirtet. Ein Erfolg war zudem der Lieder- und Theaterabend sowie der Tag des Liedes in Vöhrenbach zusammen mit acht weiteren Chören.

Höhepunkt war die Teilnahme am Landeschorwettbewerb in Bretten. Aktuell, so Hubert Fehrenbach, habe der Verein 23 aktive und 92 passive Mitglieder, davon zwölf Ehrenmitglieder. Bemerkenswert ist der gute Probenbesuch mit 90 Prozent, fünf Sänger hatten dabei gar keine Fehlprobe.