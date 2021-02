Furtwangen Landarzt-Ausbildung zahlt sich aus

"Die Arbeit als Allgemeinmediziner ist sehr breitgefächert und interessant", beschreibt Plötz sein neues Arbeitsfeld bei einem Besuch von Bürgermeister Josef Herdner. Mehrere Stationen hat der 44-Jährige bereits durchlaufen. Er arbeitete in Biberach an der Riß, in Singen und auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen.

Mit dem Schwarzwald sei er seit jeher verwurzelt und fühle sich nun in der Gemeinschaftspraxis sehr wohl, heißt es. "Wir profitieren alle von der Erfahrung des jeweils anderen", sind sich auch die Eheleute Besenfelder einig, die über die Zusammenarbeit mit dem jungen Kollegen sehr froh sind.

Die drei Ärzte decken künftig unter anderem mit ihren Vertiefungen als Internist (Götz Besenfelder), als Betriebsmedizinerin (Denise Besenfelder) und als Chirurg (Nils Plötz) eine große Bandbreite ab.

Bereits im April wird Denise Besenfelder mit der Weiterbildung einer Ärztin aus Schonach beginnen. Zudem steht eine räumliche Vergrößerung der Praxisräume an – Furtwangen ist also auf einem "guten Weg" in Sachen Ärzteversorgung, heißt es.