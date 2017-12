Furtwangen Lampen aus Südafrika

Mit Solarzellen ausgestattet

Beim Christkindlemarkt am Wochenende hält das Ladenteam die Leuchten bereit. Auf den ersten Blick sieht so eine Leuchte aus wie ein ganz normales Einweckglas. Aber das Glas ist mit Solarzellen ausgestattet, und unter dem Deckel, im Innern des Glases, leuchten LED-Lampen. Tagsüber stellt man das Glas ans Licht, der Akku wird aufgeladen, im Dunkeln liefern die Lampen dann Licht zum Lesen. Die Lampen werden, wie Erika Rössle-Krinn vom Furtwanger Weltladen erläuterte, seit Jahren in Südafrika produziert. Die einfache Technik liefert Licht auch in Dörfern, in die keine Stromleitung hinreicht. Inzwischen werden die Leuchten auch exportiert, in Furtwangen werden sie auf dem Christkindlemarkt zum ersten Mal angeboten.