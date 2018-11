Ganze Generationen von Schauspieler waren hier aktiv und habe in dieser Zeit sich in großem Umfang für die Pfarrgemeinde engagiert. Denn der Erlös der Aufführungen ist, natürlich auch wieder in diesem Jahr, jeweils für verschiedene Investitionen, Sanierungen und ähnliches in der Pfarrgemeinde vorgesehen. Karten für dieses Theaterstück sind im Vorverkauf für acht Euro (Abendkasse neun Euro) in Morys Hofbuchhandlung erhältlich. Die erste Vorstellung am 17. November ist bereits ausverkauft.