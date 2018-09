Furtwangen Laetitia-Chor führt breites Repertoire auf

Etwa fünf bis sechs Konzerttermine hat der Chor im Lauf des Jahres, doch das "Heimspiel" ist für die Sänger aus Furtwangen und der näheren Umgebung der Höhepunkt des Chorjahres. Das lateinische Wort "Laetitia" bedeutet Freude, und Freude wollen die Frauen und Männer auch an diesem Abend ihrem Publikum vermitteln.

Für das Rahmenprogramm hat sich der Chor etwas Besonderes ausgedacht: War sonst meist ein Gastchor mit ähnlichem Repertoire mit von der Partie, so haben die Verantwortlichen dieses Mal mit der Einladung des "Zollern-Trios" aus Balingen einen besonderen musikalischen Leckerbissen verpflichtet. Das hochkarätige Trio, bestehend aus Juandalynn Abernathy, Alexander Baumgärtner und Elmar Däuber, begeistert mit seinem Repertoire aus Pop, Musical und Gospel das Publikum sicherlich. Die Sopranistin Juandalynn Abernathy wurde als Tochter von Ralph D. Abernathy, dem engsten Freund und Nachfolger des Menschenrechtlers Martin Luther King in den USA geboren und hat ihre herausragenden stimmlichen Fähigkeiten durch Studien in den USA und Europa vervollkommnet. Auf Tourneen in Europa und den Vereinigten Staaten hat sie mit ihrem vielseitigen Repertoire begeistert.

Alexander Baumgärtner, Klavier und Gesang, ist nach vielseitiger musikalischer Ausbildung neben seiner Mitwirkung im Zollern-Trio derzeit Kantor und Chorleiter in Hechingen, und Elmar Däuber sorgt mit seinem ausdrucksstarken Flötenspiel für besondere Nuancen. Auch er ist in vielen musikalischen Genres zu Hause.