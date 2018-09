Furtwangen Laetitia Chor bereichert das Gartenfest

Auch das Wetter spielte sehr gut mit. An beiden Tagen war das Fest wieder gut besucht. Die Gäste im Festzelt bei der Kirche wurden von den Helfern der Gemeinde bestens versorgt, sei es mit Pommes oder Steak, Kaffee oder Kuchen. Sehr zufrieden zeigte sich Pfarrer Sohn auch darüber, dass es bei weitem nicht nur die Gemeindemitglieder waren, die gekommen waren. Auch die Nachbarschaft vom Ilben war gut vertreten. Wie von Anfang an gewünscht, sei dies ein Fest des Austauschs und der Begegnung für das ganze Gebiet.

Verbunden ist das Gartenfest mit dem Fest der Kirchweih. Seit bereits 59 Jahren steht die altkatholische Pfarrkirche am Ilben. Und so gehört auch ein Gottesdienst zur Kirchweih. In seiner Predigt ging Pfarrer Joachim Sohn auf die in Evangelium und Lesung geschilderten Kontroversen ein. Denn Petrus habe Jesus als den Messias bezeichnet, kurz danach aber auch durch seine Ablehnung des angekündigten Leidens den Zorn von Jesus hervorgerufen. Petrus selbst habe in seinem Brief dann von Jesus als dem lebendigen Stein gesprochen. Für die einen sei er der Eckstein und damit die Basis für alles, für die anderen ein Stein des Anstoßes.

Denn der Auferstandene gebe den Gläubigen die Richtung vor. Dies sei ganz eindrücklich sichtbar am Kirchenfenster der Pfarrkirche "Christi Auferstehung" mit dem auferstandenen Christus. In diesem Jahr hatte die altkatholische Gemeinde auch besondere musikalische Gäste bei ihrem Gartenfest: der Laetitia Chor nutzte seinen Probentag am Samstag für ein kleines Konzert in der Kirche. Eine ganze Reihe von Zuhörern ließ sich vom Chor unter der Leitung von Sabine Pander in die Welt der modernen Gospel entführen. Zu hören waren ein französisches "Vater unser" ebenso wie der bekannte Pop-Titel "You raise me up". Schwungvoll waren auch moderne Gospels wie "Operator: Give me Jesus on the line" oder eher klassische wie "Hear us, o Lord".