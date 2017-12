Furtwangen Ladengeschäft stellt Schmuck und Bilder zur Schau

Schmuckdesignerin Regina Rieber verarbeitet keineswegs nur kostbare Metalle und Steine. In der Ausstellung kann man unter anderem Produkte ihres Walnussprojektes bewundern. Aus Walnussschalen und Kunststoff gestaltet Regina Rieber voluminöse Ketten, die sich aber – nimmt man sie in die Hand – als federleicht erweisen. "Ich arbeite mit den verschiedensten Materialien", sagt sie, dabei kommt es ihr auf die künstlerische Interpretation an. "Auch unedle Materialien kann man künstlerisch gestalten". Jedes ihrer Schmuckstücke ist ein Unikat.

Gabriele Herb zeigt in der Ausstellung Bilder, die meist in jüngster Zeit entstanden. Es sind abstrakte Bildkompositionen, zu denen sie Acryl- und Ölfarben, Sand, Stoff und andere Materialien aufschichtet. Die Bilder erhalten so fast den Charakter von Skulpturen. Gabriele Herb experimentiert gern. In der Ausstellung zeigt sie auch Tafeln – es waren Fußbodenreste – auf die sie "druckfrisch" eigene Texte geschrieben hat.

"Heimatbezogen" seien seine Fotografien, betont Rolf Wehrle, der dritte Aussteller. Die Bilder sind zwar durchweg in der näheren Furtwanger Umgebung entstanden, sind aber weit entfernt von romantischer Heimatfotografie. Wehrle findet ungewöhnliche Perspektiven, lichtet nicht nur das Schöne ab. Sein Schwerpunkt ist die Landschaftsfotografie mit oft "stillen", unspektakulären Szenarien, mal in der Totalen, dann wieder in reizvollen Detailaufnahmen. Auch einen Kalender mit Landschaftsbildern der Region hat Wehrle für das 2018 wieder gestaltet.