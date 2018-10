Furtwangen Neue Heimleitung nun vorgestellt

Bürgermeister Herdner spricht von Perspektiven

Bürgermeister Josef Herdner meinte, dass diese neue Perspektive auch für ihn als Bürgermeister eine Freude sei. Hiermit könne wieder Kontinuität in die Arbeit des Hauses gebracht werden. Der Interims-Heimleiter Peter Baake machte schließlich deutlich, dass mit dieser Entscheidung für das Altenheim St. Cyriak ein neues Leben beginne. Viele Furtwanger würden hoffen, dass es mit St. Cyriak wieder aufwärtsgeht. "Begrabt die alten Kriege, schaut nach vorne", forderte Peter Baake. Er hoffe ab Januar mit dem neuen Heimleiter wieder auf einen guten Beginn in dem Haus, das in einem guten Geist sozial engagierte Katholiken begründet hatten.

■Benedikt Spath, der künftige Einrichtungsleiter des Altenheims St. Cyriak Furtwangen, kommt aus Triberg. Geboren in Villingen wuchs er in Triberg auf. Er besuchte die Realschule am Otto-Hahn-Gymnasium und das Wirtschaftsgymnasium an der Robert Gerwig Schule. Nach dem Abitur absolvierte er im Altenheim St. Anna Stift Freiburg ein Freiwilliges Soziales Jahr. Dieses gab den Ausschlag, dass er im gleichen Haus die Ausbildung zum Altenpfleger absolvierte. Er wechselte danach in ein Caritas-Altenheim in Ehrenkirchen und absolvierte dazu parallel zur seiner Berufstätigkeit noch ein Studium als Pflege-Pädagoge. Elf Monate lang war er 2010 im Altenheim St. Cyriak als Wohngruppenleiter tätig und wechselte dann an die Altenpflege-Schule in Friedenweiler und später nach Waldshut. 2013 begann er wieder in seinem Beruf zu arbeiten im Oskar-Saier-Haus in Kirchzarten, wo er als Pflegedienstleiter und stellvertretender Einrichtungsleiter bis heute tätig ist. Aus familiären Gründen zog er in dieser Zeit wieder nach Triberg. Im vergangenen Jahr bewarb er sich nun auf die Stelle im benachbarten Furtwangen. Da die Stelle bereits nach wenigen Monaten wieder frei geworden war, sichtete der Altenheimverein noch einmal die Bewerbungen aus dem Vorjahr, um jetzt einen neuen Heimleiter zu finden. Benedikt Spath beginnt seine Tätigkeit in Furtwangen zum 1. Januar des neuen Jahres.