Furtwangen Kunstschatz auf Dachboden entdeckt

Architekt Wieseler geht davon aus, dass der Kunstschatz erst mal in einem Bereich des Dachbodens sicher untergebracht wird. Die Einzelteile würde fotografiert und als Collage wieder zusammengesetzt. Ein verkleinertes Modell könnte eventuell auch ausgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Wegen der Innensanierung konnten in der St. Nikolauskirche seit Mitte April keine Gottesdienste mehr stattfinden. Wie Demmelmair informiert, gebe es wieder ab Sonntag, 16. Dezember, Gottesdienste in der Kirche in Schönenbach. An dem 16. Dezember werde auch das Patrozinium zu Ehren des heiligen Nikolaus gefeiert. Die Feier beginnt um 9 Uhr mit Beteiligung des Musikvereins.

Dann können sich die Besucher einen Eindruck von der Innensanierung machen. Hierzu gehörten Arbeiten an der Decke, wie Demmelmair erklärt. Die Farbschicht sei verfestigt und teilweise hinterspritzt worden, damit der Putz halte. Der Boden, auf dem die Kirchenbänke stehen, sei abgeschliffen und neu lackiert worden, nennt der Pfarrer Beispiele für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.

Andere Erneuerungen können die Kirchenbesucher zwar nicht sehen, aber zumindest teilweise hören. Der Glockenstuhl wurde saniert, und die vier Glocken, die im Sommer vergangenen Jahres aus dem Turm herausgenommen und vor ein paar Wochen in die Kirche zurückgebracht worden waren, ertönen wieder.