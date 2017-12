Furtwangen Kultband verschönert die Festtage mit Rock und Blues

Mit vielen altbekannten Titeln verschiedener Größen des Musikbusiness, dazu etlichen Songs aus der Feder von Rolf Langenbach rockten die sechs Musiker das Haus und lockten eine zunehmende Schar an Tänzern in die freien Flächen des Lokals. Für einen genialen spanischen Moment sorgte Schlagzeuger Johannes Schmidt mit "Corazon Espinado". Die Musiker entführten auch auf die "Route 66",- und Rolf Langenbach schaffte es immer wieder, in seinen Gesang das Fehlen von Andrea "Andy" Klausmann einfließen zu lassen.