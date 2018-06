Furtwangen Kult-Kneipen-Party erinnert an alte Zeiten

Furtwangen-Schönenbach. Anlässlich der 40. Sportwoche warten die Sportfreunde Schönenbach am kommenden Wochenende mit einem umfangreichen Abend-Unterhaltungsangebot auf. Am Freitag, 22. Juni, richten die Veranstalter ab 18.30 Uhr zum zehnten Mal den Bregtäler-Elfmetercup aus. Anschließend laden sie zur dritten College-Party ein. In diesem Jahr wird kein Beer-Pong Tunier stattfinden. Aber natürlich hat man die Chance, Beer-Pong zu spielen. Außerdem wird ein DJ für die entsprechende musikalische Unterhaltung sorgen.