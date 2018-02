Furtwangen Künftige Fünftklässler willkommen

Furtwangen. Das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule nimmt zum Schuljahr 2018/2019 Schüler aus den Grundschulen auf. Wie die Schulleitung mitteilt, müssen alle Kinder nach der Grundschulempfehlung an einer weiterführenden Schule angemeldet werden. An welcher, entscheiden die Eltern. Sich grundsätzlich an die Empfehlung zu halten, sei sinnvoll. Die Schulleitung berät die Eltern gern.