Furtwangen Kritik an "immer neuem Papierkrieg"

Peter Hummel (BWV) kritisierte in diesem Zusammenhang, dass vom Land den Gemeinden immer wieder ein neuer Papierkrieg verordnet werde. Es sei die Frage, wer sich in der Verwaltung überhaupt noch mit diesen unzähligen Verordnungen auskennen könne. Aufgaben würden immer wieder von oben nach unten weitergegeben, die notwendigen Gelder dafür aber nicht.

Kämmerer Armin Pfriender führte aus, dass man in regelmäßigen Abständen diese Kalkulation prüfen werde. Erst dann könne man genaue Angaben zu dem von Peter Hummel erfragten Deckungsgrad dieser Gebühren machen. Auf eine Anfrage von Susanne Dorer (CDU) machte Armin Pfriender außerdem deutlich, dass die in der Satzung festgelegten Gebühren die in der Kalkulation errechneten Kosten auf keinen Fall überschreiten dürfen. Die aktuelle Satzung gelte nun bis auf weiteres, die Kalkulation werde man in etwa zwei Jahren wieder überprüfen.