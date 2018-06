Furtwangen Kristalle und Fossilien bestaunt

Furtwangen. In die Welt der Kristalle tauchten ehemalige Furtwanger und Stadträte ein. Als Ziel für den alljährlichen Ausflug des "Clubs der Alten" hatte der Organisator Otto Weißer das Museum in Dietingen bei Rottweil ausgewählt. Die Teilnehmer waren nach einer sehr sachkundigen Führung begeistert.

Riesenkristalle, Mineralien und Fossilien in vielen Farben wurden bestaunt, oft viele Millionen Jahre alt. Von Südamerika über den afrikanischen Kontinent bis in die engere Heimat reichten die Fundorte dieser Zeugen der Vergangenheit. Die Fahrt führte bei schönem Wetter auch in die Neuzeit, den Thyssen-Turm in Rottweil bestiegen die Ausflügler jedoch nicht, sie schauten ihn nur von unten an. Schließlich statteten sie einer kleinen Niederlassung der Hochschule Furtwangen einen Besuch ab.

Busunternehmer Hanspeter Thoma organisierte diesen improvisierten Besuch, bei dem die Besucher eine Menge über ein Spezialgebiet erfuhren, nämlich über Oberflächenbeschichtungen für medizinische Implantate.