Furtwangen Kosten für Abwasser gehen deutlich in die Höhe

Aufgrund verschiedener Nachfragen aus dem Gremium wurde dann aber in der Sitzung deutlich, dass bei einem vollständigen Ausgleich des Defizits die Abwassergebühr sogar auf 2,97 Euro steigen müsste. Hier hatte sich nach den erste Zahlen Rainer Jung (FWV) sofort dafür eingesetzt, dass man nicht ein Defizit in die neue Kalkulation mitnehmen dürfe. "Die kalkulierten Kosten liegen bei 2,97 Euro, das ist einfach so", so Rainer Jung. Die Lücke müsse auf jeden Fall gedeckt werden, man könne nicht zwei Jahre auf Kosten der Zukunft leben.