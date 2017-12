Furtwangen Konfessioneller Dissens in Furtwangen und Gütenbach

National-liberaler Geist und ein Bildungsbestreben erwachten, dass sogar Gütenbacher Bauern Voltaire und andere aufklärerische Schriften lasen. Bauer ging auf den internen römisch-katholischen Dissens ein. Der wurde durch das vom ersten Vatikanum (1869/70) propagierte Unfehlbarkeitsdogma ausgelöst, eine Irrtumslosigkeit in Trägerschaft aller Bischöfe. Damit war nicht der gesamte Klerus einverstanden – die altkatholische Kirche entstand.

Mit den Ultramontanisten machten sich Rom treue Katholiken stark. Für Umwälzungen sorgte Otto von Bismarck, der den Einfluss Roms zurück drängen wollte – es kam zum Kulturkampf.

In Gütenbach wurde ein liberaler Verein gegründet, eine altkatholische Gemeinde (689 Altkatholiken bei 750 Einwohnern) etablierte sich, die die Pfarrkirche übernahm. In Furtwangen forcierten Fabrikanten den Altkatholizismus. Wie in Gütenbach übernahmen die Altkatholiken die Stadtpfarrkirche (1873).

Notkirchen entstanden in beiden Orten für die römisch-katholischen Gläubigen. Doch 1911 erfolgte der Rücktausch in Furtwangen und bereits 1904 in Gütenbach. Ende des 19. Jahrhunderts wanderten Protestanten ein, die 1901 ihre eigene Kirche weihen konnten und den Altkatholiken Gastfreundschaft gewährten, bis diese in der Christi Auferstehungs-Kirche 1959 eine neue Heimat fanden.