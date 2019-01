Furtwangen Kolpingsfamilie wirkt vielseitig in der Pfarrgemeinde

Einen Rückblick über 32 von 35 geplanten Veranstaltungen hielt Fridolin Bensel in einer Powerpoint-Präsentation. Schwerpunkt war wieder die Mitwirkung in der Pfarrgemeinde. Man war bei der Fronleichnamsprozession dabei, half beim Pfarrfest mt, bewirtete beim St. Cyriak-Theater und gestaltete einen Dankgottesdienst an der Fatimakapelle mit anschließender Bewirtung. Zu den Höhepunkten zählte auch die gut besuchte öffentliche Maiandacht beim Ettenberghof.

Zum geselligen Teil gehören Wanderungen und der Besuch von Veranstaltungen bei befreundeten Kolpingsfamilien in der Region.

Über die Aktivitäten der Frauengruppe berichtete Angela Bensel. Eine Spende aus der Nikolausaktion, die immer beliebt ist, ging an den Kindergarten Maria-Goretti in der Lindenstraße.