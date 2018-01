Furtwangen Kohlebrenner und Co. legen los

Dann könnte in Rohrbach beispielsweise wieder ein bunter Abend stattfinden. So bildete der Auftakt für die Rohrbacher Kohlebrenner am Sonntag die Teilnahme am Fasnet-Umzug in Marbach. Am Freitag, 2. Februar, folgt der Nachtumzug in Schönenbach.

In Rohrbach startet die Fasnet offiziell am Sonntag, 4. Februar, mit dem Fasnetausrufen. Ab 11 Uhr gibt es einen Frühschoppen in Kammerers Halle. Ab 13.30 Uhr ziehen die Narren dann zum Dorfplatz, wo als offizieller Auftakt für die Fasnet der Narrenbaum aufgestellt wird. Daran anschließend folgt das närrische Treiben im ganzen Dorf.

Auch an den Fasnet-Umzügen im Bregtal beteiligen sich die Kohlebrenner wieder. Sowohl beim großen Umzug am Fasnet-Sonntag, 11. Februar, in Furtwangen als auch am Rosenmontagsumzug am 12. Februar in Vöhrenbach sind die Kohlebrenner wieder mit von der Partie.