Furtwangen Körper kennenlernen

Unter dem Motto "MFM – dem Geheimcode meines Körpers auf der Spur" vermittelte Referentin Elvira Sieber aus Vöhrenbach in den Räumen des OHG in Furtwangen 14 teilnehmenden Mädchen Einsichten in die Vorgänge rund um die Pubertät. Durch eine Fülle von Materialien und aktives Mitmachen der Jugendlichen wird ganzheitliches Wissen sowie eine positive Einstellung zum eigenen Körper anschaulich und altersgerecht vermittelt. Der eigene Körper mit all seinen Veränderungen in dieser spannenden Zeit wird somit wertschätzend wahrgenommen und das Selbstwertgefühl gestärkt. Ziel des Kurses ist neben dieser Wissensvermittlung in geschütztem Rahmen auch, eventuellen Gefährdungen vorzubeugen.

Mit viel Spaß und Engagement waren die Mädchen bei diesem Workshop bei der Sache. Bedauerlich nur, dass ein entsprechender Kurs für Jungen mit einem männlichen Referenten, der auch angeboten worden war, wegen zu geringer Resonanz nicht stattfinden konnte.