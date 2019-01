Die Linacher Sternsinger zogen durch das Linachtal von Haus zu Haus und sammelten Spenden. Der Erlös ist dieses Jahr für Kinder in Not in Peru und weltweit. Unser Bild zeigt (vorne, von links) Ida Dotter, Sonny Kern, Kerstin Fleig, Pia Löhle und Ida Plötz sowie (hinten) Veronika Fleig, Alina Ruf und Anika Kern. Foto: Privat