Furtwangen An drei Montagen – 11. 18. und 25. Juni –, jeweils von 18 bis etwa 20.30 Uhr, wird in der VHS-Schulküche gekocht. Jeder Abend kann einzeln besucht werden für 18 Euro plus Material.Auch Anmeldungen für alle drei Termine werden angenommen. Wer zum Italiener essen geht oder zu Hause italienisch kochen möchte, denkt zuerst an Pizza und Nudeln. Aber es gibt auch manche andere Leckerei, die man mal ausprobieren kann. Die Italienerin Antonella Colucci-Roccia aus St. Georgen wird die Teilnehmer auf eine Reise durch die Italienische Küche mitnehmen. Los geht es mit Tiramisu am 11. Juni. Ein leckerer Nachtisch, der alle verzaubern wird. Tomatensoße mit Frikadellen und Nudeln werden am 18. Juni gekocht. Tomatensoße ist nicht gleich Tomatensoße, das werden die Teilnehmer an diesem Kochabend lernen. Lasagne wird es am letzten Abend, 25. Juni, geben. Das Besondere wird hierbei sicherlich die Bechamelsauce sein. In gemütlicher Runde dürfen die Kursteilnehmer die gekochten Mahlzeiten auch verspeisen.